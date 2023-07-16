Совбез ООН проведет заседание по ситуации на Украине 17 июля 2023 года Фото: REUTERS

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет в понедельник, 17 июля, заседание, на котором планируется обсудить ситуацию на Украине. Об этом проинформировал первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Завтра, 17 июля, в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в совете», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

По его данным, в мероприятии примут участие несколько глав МИД западных стран. Полянский отметил, что данное заседание постараются превратить в «громкое антироссийское шоу».

«Нам тоже есть, что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», - резюмировал Полянский.

Ранее глава управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций Фолькер Тюрк заявил, что, начиная с февраля прошлого года зарегистрирован 91 случай насильственного исчезновения, а также произвольного задержания граждан со стороны украинских силовиков. Кроме того, было зарегистрировано 24 случая сексуального насилия, уточнил Тюрк.