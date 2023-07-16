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НовостиВ мире16 июля 2023 17:23

Совбез ООН проведет заседание по ситуации на Украине 17 июля 2023 года

Планируется, что в нем примут участие ряд министров иностранных дел
Екатерина КОСОБОКОВА
Совбез ООН проведет заседание по ситуации на Украине 17 июля 2023 года

Совбез ООН проведет заседание по ситуации на Украине 17 июля 2023 года

Фото: REUTERS

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет в понедельник, 17 июля, заседание, на котором планируется обсудить ситуацию на Украине. Об этом проинформировал первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Завтра, 17 июля, в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в совете», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

По его данным, в мероприятии примут участие несколько глав МИД западных стран. Полянский отметил, что данное заседание постараются превратить в «громкое антироссийское шоу».

«Нам тоже есть, что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», - резюмировал Полянский.

Ранее глава управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций Фолькер Тюрк заявил, что, начиная с февраля прошлого года зарегистрирован 91 случай насильственного исчезновения, а также произвольного задержания граждан со стороны украинских силовиков. Кроме того, было зарегистрировано 24 случая сексуального насилия, уточнил Тюрк.