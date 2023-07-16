Кардиолог Колиев посоветовал тренироваться не более 300 минут в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кардиолог Колиев посоветовал тренироваться не более 150-300 минут в неделю

Врач-кардиолог, к.м.н. Вячеслав Колиев назвал оптимальное время тренировок, которые позволят поддерживать здоровье и не перегружать организм. Кардиолог сообщил, что рекомендуемое время занятий аэробикой для взрослых людей примерно одинаково независимо от возраста и составляет 150-300 минут в неделю или полчаса-час умеренной физической активности.

Если речь идет об интенсивной нагрузке, то продолжительность этих упражнений составляет 75-100 минут в неделю, что равняется 15-30 минутам в день.

Для расчета нужно опираться на частоту сердечных сокращений. Формула такова: 220 минус возраст человека равно предельное пороговое значение частоты сердечных сокращений (ЧСС).

- Например, для 50-летнего человека это 170 ударов в минуту», - сказал Колиев РИАМО.

Для 50-летнего человека норма составляет 170 ударов в минуту. При этом важно помнить, что занятия с умеренной физической активностью должны повышать пульс не более 50-70% от максимальных «возрастных» значений. То есть, 90-125 ударов в минуту. А вот при силовых упражнениях допустимо повышение пульса до 70-85%, что соответствует 125-150 ударов в минуту.

После тренировки важно организовать правильный прием пищи. Задача приема пищи после завершения активной тренировки заключается в восстановлении водно-солевого баланса, восполнении запасов гликогена, а также регенерации поврежденных мышечных тканей. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт-методист XFIT Илья Франк.

Ранее кардиологи составили рацион на неделю, который будет укреплять сердце и сосуды. Для того, чтобы все работало как часы, нужно употреблять ежедневно овощи, фрукты, молочные продукты, передает "Российская газета".

Идеально добавить грецкие орехи, миндаль, фундук, кедровые орешки и фисташки. Они нормализуют артериальное давление, снижают уровень холестерина, повышают эластичность стенок сосудов, передает телеканал "360".