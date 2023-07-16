Эксперт Перенджиев: от кассетных бомб в первую очередь пострадает мирное население Фото: Александр КОЦ

Украина думает об использовании кассетных боеприпасов. Военный политолог Александр Перенджиев отметил, что главная опасность применения такого вооружения, прежде всего, для населения.

В первую очередь будут страдать мирные жители. Дело в том, что основной вред этого оружия заключается в том, что при разрыве они распадаются на множество малых припасов, так что определить площадь падения становится практически невозможно. Нельзя спрогнозировать также центр падения.

- Кассетные зажигательные средства не всегда взрываются при падении. Если удалось укрыться и защититься от их падения и взрыва, то возникает опасность наступить на неразорвавшееся взрывчатое вещество, - говорит эксперт Lenta.ru.

Не сдетонировавший боеприпасы не взрываются сами по себе и могут лежать годами, пока на них не наступят или не обнаружат, чтобы обезвредить.

Эти бомбы давно признаны антигуманными. Эхо войны от их использования может раздаваться десятилетиями.

Поставки такого вооружения со стороны США многие страны уже осудили. А в России их называют преступлением, передает телеканал "360".

Cенатор Константин Долгов в беседе с RT отметил, что США взяли курс на обострение ситуации.

- Плевать США хотели на мнение своих европейских союзников, которые подписали соответствующие нормы о запрете использования этого вида вооружений. Просто у них намечается дефицит обычных боеприпасов, а их оборонка оказалась не готова снабжать киевский режим в таких объемах, - сказал сенатор.

Владимир Зеленский пообещал не применять бомбы для ударов по мирному населению, но мало кто верит таким обещаниям.

- Абсолютно ни одному слову Зеленского верить нельзя. Вся его деятельность на посту президента как верховного главнокомандующего говорит о том, что украинская сторона сознательно бьет не по военным объектам, а по мирным гражданам, - сказал "Известиям" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.