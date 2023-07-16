Кардиолог Колиев: для здорового сердца анаэробные нагрузки нужны ежедневно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-кардиолог, к.м.н. Вячеслав Колиев назвал самые полезные тренировки, которые позволят укрепить сердечную мышцу. Главный принцип аэробных физических нагрузок - регулярность.

Положительно на работу сердца влияют регулярная ритмичная ходьба, в том числе скандинавская, плавание, танцы, катание на лыжах и коньках, езда на велосипеде. Но для достижения положительного эффекта необходимо заниматься аэробными тренировками минимум 4-5 раз в неделю, а желательно - ежедневно.

Второй важный момент – это длительность нагрузок. Чем дольше занятие, тем лучше. Но главное не переусердствовать.

- Если постоянно заставлять себя делать что-то против собственной воли, толку будет намного меньше, чем во время осознанных тренировок с удовольствием», - сказал РИАМО Колиев.

А вот если сочетать аэробные нагрузки с силовыми (статическими), то эффект будет максимально положительным для сердечной мышцы.

В свою очередь, профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е.И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова отметила в беседе с «Газета.Ru», что для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы организма человека в возрасте старше 40 лет достаточно даже десятиминутной физической нагрузки в день.

Но важно не переусердствовать с тренировками. Если человек во время тренировки может разговаривать без одышки, значит, для него эта нагрузка умеренная, передает телеканал "360".

Ранее, к. м. н., врач терапевт-кардиолог, врач высшей категории, заведующий отделением кардиологии и терапии, ведущий программы и эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов рассказал в беседе с RT, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни.