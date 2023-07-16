Психиатр-нарколог Кизицкий: зависимости есть у всех людей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Психиатр-нарколог Ивери Кизицкий рассказал, что зависимость является неотъемлемой частью человеческой природы. Она связана с механизмом мышления и каждый человек подвержен тем или иным пагубным привычкам.

Зависимость возникает под воздействием жизненных факторов: причем это не только наркотики или алкоголь, но и трудоголизм, шопоголизм – это тоже расстройство.

А вот употребление синтетических агрессивных стимуляторов, приводят к изменению личности. Все эти зависимости имеют философское, физиологическое и гистологическое значение.

- Невозможно не иметь никакой зависимости, - говорит «Газете.Ru» нарколог.- Это происходит потому, что в основе принципа формирования лежит механизм вознаграждения.

То есть, употребляя то или иное запрещенное вещество или алкоголь, организм пытается добиться выработки «гормона счастья». И разорвать порочный круг очень сложно.

Ранее российские ученые разработали биологически активную пищевую добавку, которая поможет снизить эффект употребления алкогольных напитков. Она будет производиться в виде порошка, упакованного в саше. Препарат не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Врачи-наркологи отмечают, что антипохмельные средства полезны, но не стоит их переоценивать, пишет газета "Известия".

В свою очередь психиатр-нарколог Алексей Магалиф в беседе с RT назвал глупостью разделение алкоголизма на мужской и женский. Он рассказал, с чего начинается работа с пациентом, употребляющим алкоголь, и как может проходить лечение от такой зависимости.