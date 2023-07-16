ABC News: побывавший в российском плену американский наемник вернулся на Украину Фото: REUTERS

Американский наемник Александр Дрюке, который ранее был взят в российский плен, а позже освобожден из него, вернулся на Украину. Об этом проинформировал телеканал ABC News.

«Он вернулся на Украину для помощи в военных усилиях», - сказано в материале.

Уточняется, что в настоящее время наемник из США оказывает на Украине гуманитарную помощь, однако он не планируется «слишком близко» приближаться к российским линиям обороны.

По информации телеканала, Дрюке был в плену 105 дней и позднее были освобожден в ходе обмена военнопленными.

В июне прошлого года сообщалось, что российские военные взяли в плен двух экс-военнослужащих армии США в ходе боя под Харьковом. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, который служил в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что наемники занимались незаконной деятельностью на территории Украины, вели боевые действия против российских военных и ставили их жизни под угрозу.