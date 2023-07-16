Работа Керченской паромной переправы временно остановлена

Паромная переправа должна была разрешить ситуацию с пробками на Крымском мосту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Об этом в воскресенье, 16 июля, проинформировало главное управление МЧС по Крыму.

«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», - сказано в заявлении ведомства.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани образовалась пробка, в которой скопилось уже более тысячи автомобилей. Однако сообщалось, что движение со стороны Керчи не затруднено.

До этого президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы у Крымского моста. Они должны были помочь разрешить ситуацию с пробками. Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что по паромной переправе будет перевозиться до тысячи автомобилей в день. Планировалось задействовать шесть паромов, которые будут обходить Крымский мост.