Китай направил пять кораблей на совместные учения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять кораблей Народно-освободительной армии КНР выдвинулись из порта города Циндао в провинции Шаньдун на совместные с учения с Россией «Север. Взаимодействие-2023». Об этом проинформировала газета «Цзефанцзюнь бао».

Уточняется, что учения пройдут в Японском море.

Из порта, в частности, отправились эсминцы с управляемым ракетным оружием «Цицикар» и «Гуйян». Кроме того, на место учений выдвинулись ракетные сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», а также универсальный корабль снабжения «Тайху» с четырьмя палубными вертолетами.

Сайт KP.RU писал о том, что организованные Китаем военные учения «Север. Взаимодействие – 2023» пройдут в ближайшее время в Японском море при участии Вооруженных сил Российской Федерации. Темой военных учений станет «поддержание безопасности стратегических морских каналов».

Напомним, в апреле Россию посещал министр обороны КНР Ли Шанфу. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве. В министерство обороны Китая заявляли, что визит главы оборонного ведомства КНР в РФ является демонстрацией углубления взаимного сотрудничества и роста доверия между странами.