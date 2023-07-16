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НовостиОбщество16 июля 2023 19:18

Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет
Екатерина КОСОБОКОВА
Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 16 июля, проинформировал, что над Белгородом, а также над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время экстренные службы выясняют, были ли какие-то последствия после того, как сработала ПВО, на земле. Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Сайт KP.RU писал о том, что в воскресенье, 16 июля, под обстрел украинских «градов» попало Шебекино в Белгородской области. Стреляли целенаправленно в центр, где находится рынок. В результате погибла ехавшая на велосипеде женщина.

По словам президента России Владимира Путина, Вооруженные силы Украины постоянно атакуют Белгородскую область, пытаясь таким образом отвлечь внимание российской армии, и оттянуть часть сил РФ от линии боевого соприкосновения.