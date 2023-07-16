Экс-разведчик США Риттер: вопреки ожиданиям Запада Россия не хочет войны с Польшей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на ожидания Запада, Россия не хочет военного столкновения с Польшей. Такого мнения придерживается бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин - стратег», - заявил Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Таким образом экс-разведчик прокомментировал слова западных экспертов о том, что Россия якобы может дойти до Польши. Риттер подчеркнул, что у РФ нет таких намерений.

В то же время, по мнению эксперта, то, как ведут себя западные страны, дало бы России законные основания для такой реакции. Риттер пояснил, что РФ максимально старается разрешить конфликт, тогда как Запад делает все для его эскалации.

Ранее обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон заявил, что Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение, которое приведет к катастрофическим последствиям. Журналист подчеркнул, что новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни.