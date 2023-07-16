Три мощные вспышки произошли на Солнце 16 июля Фото: REUTERS

Три мощные вспышки на Солнце класса М произошли 16 июля, одна из них привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи на Земле, об этом сообщили на сайте гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики им. академика Е.К. Федорова (ИПГ).

«16 июля в 11.26 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», - говорится в сообщении.

Впоследствии учеными были зафиксированы еще две вспышки класса М на Солнце: в 18:08 продолжительностью 15 минут и в 20:46 продолжительностью 28 минут.

Как писал сайт KP.RU, 4 июля в США вспышка экстремальной интенсивности привела к радиочастотным сбоям. Вспышка ионизировала верхние слои атмосферы Земли, в результате чего возникли помехи высокочастотным радиосигналам на той стороне планеты, которая в то время была повернута к Солнцу.

Отмечалось, что воздействие на Землю было значительно слабее, чем могло бы быть, при этом астрономы не зафиксировали выброса корональной массы, что обычно происходит при подобных вспышках.

Явление было вызвано активной областью солнечных пятен AR 3354. Вспышке был присвоен X-класс – это самая мощная категория вспышек, которые случаются на Солнце. По словам ученых, в ближайшее время ожидается пик солнечной активности длительностью 11 лет.