В Херсоне прогремели взрывы Фото: REUTERS

В городе Херсон прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», - говорится в сообщении.

Других подробностей инцидента издание не приводило.

Как писал сайт KP.RU, ночью 16 июля в Харькове прогремела серия взрывов. 15 июля украинские СМИ сообщили, что о нескольких взрывах в Сумах.

Ночью 14 июля взрывы гремели в Кривом Роге Днепропетровской области, а ночью 13 июля серия взрывов прогремела в Хмельницкой области и в Киеве. Мэр Кличко сообщал, что экстренные службы следуют по вызовам из-за взрывов в четырех районах Киева.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.