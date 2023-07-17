Конгрессмен Маккол: ВСУ не могут успешно наступать без поддержки авиации Фото: REUTERS

ВСУ не могут успешно наступать без дополнительных артиллерийских систем и поддержки с воздуха, об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в интервью телеканалу CBS.

Маккол заверил журналистов, что у него «отличные источники» на Украине, по словам которых, ВСУ якобы «требуется более дальнобойная артиллерия, чтобы поражать склады, энергообъекты, логистические линии снабжения».

«У них этого нет. И у них нет прикрытия с воздуха», - заявил законодатель.

По его словам, из-за того, что Белый дом долго мешкал с F-16 и с подготовкой пилотов, у ВСУ якобы нет того, что «нужно для победы в этом контрнаступлении».

Как писал сайт KP.RU, газета The New York Times сообщила о трудностях, с которыми сталкиваются ВСУ. По данным издания, главной проблемой для украинских военных стали мины, которыми усеяна российская линия обороны.

Кроме того, ВСУ мешают и отсутствие поддержки с воздуха, и сеть оборонительных сооружений, которую создали российские военнослужащие.

В статье отметили, что наступление ВСУ с самого начала идет очень трудно.

Ранее The New York Times написала, что украинское наступление не только провалилось, но и обернулось для ВСУ громадными потерями. Только за две недели украинская армия потеряла до 20% вооружений.