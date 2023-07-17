Рогов: Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье Фото: REUTERS

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы», - написал Рогов.

По предварительным данным, там сработала украинская ПВО. «ВСУ пытается помешать расцвести «Гераням», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее в подконтрольном киевскому режиму городе Херсон прогремели взрывы.

16 июля в Харькове прогремела серия взрывов. 15 июля украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Сумах. 14 июля взрывы гремели в Кривом Роге Днепропетровской области, а ночью 13 июля серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области и в Киеве.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.