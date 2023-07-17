Госдума намерена повысить лимит банковских переводов самому себе до 30 млн рублей Фото: REUTERS

Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в России планируют увеличить до 30 миллионов рублей в месяц, об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на обновленную редакцию законопроекта.

«Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц», - говорится в статье.

По данным издания, в новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет в пределах этого порога.

В публикации отметили, что исключением станут переводы, совершаемые гражданами при личном присутствии в отделении, или переводы с карты на карту.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля Госдума РФ приняла закон, согласно которому российские банки обязуются в течение 30 дней возместить гражданам похищенные денежные средства, если они были переведены с их счетов без добровольного согласия.

Теперь клиенты в случае хищения с их счета средств должны будут написать заявление, по которому банк в течение 30 дней возместит сумму операции.

Если несогласованный перевод был трансграничным, то срок возвращения средств увеличивается до 60 дней. Украденная сумма должна быть возвращена гражданину в полном объеме.

При этом указано, что проверкой операций на признаки мошенничества должен заниматься не только банк плательщика, но и банк получателя.