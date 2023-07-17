Экс-депутат сейма Пискорский назвал идиотизмом предложения Киева о партнерстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партнерство Польши и Украины невозможно, пока Киев героизируют убийц поляков, об этом написал экс-депутат сейма Матеуш Пискорский в статье для Mysl Polska.

«В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевскому режиму напрямую: вы сами по себе», - заявил экс-депутат.

Политик отметил, что пока «ваши герои - Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве».

«У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», - подчеркнул Пискорский.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля сейм Польши в 80-ую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании Украиной вины.

Польский парламент в документе указал, что в этот день украинские войска неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками, на территории бывшего Волынского воеводства, убивая большую часть жителей.

В результате этой трагедии погибли более ста тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек покинули свои дома.

В постановлении подчеркнули, что польско-украинское объединение, годами выстраиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны.