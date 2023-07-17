Огромная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани Фото: скриншот

Огромная многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Карты».

Согласно данным сервиса, на трассе А-290 в районе Тамани образовалась пробка длиной в несколько километров.

Кроме того, затруднено движение и в обратном направлении от Крымского моста в сторону Темрюка.

Со стороны Керчи движение к Крымскому мосту осуществляется свободно.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры.

Он заявил, что на Крымском мосту остановлено движение, так как произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

На месте работали правоохранительные органы и все ответственные службы. Аксенов отметил, что принимаются меры для восстановления ситуации.

Позже Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост.

Он предложил в целях безопасности выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.