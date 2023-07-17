Советник главы Крыма Крючков: Крым обеспечен ГСМ и запасами товаров Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами, об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами», – написал Крючков.

Советник подчеркнул, что на местных складах есть все необходимые запасы.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и предложил в целях безопасности выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уже образовалась огромная многокилометровая пробка.

Минтранс России в связи с закрытием движения по Крымскому мосту из-за ЧП предложил туристам добираться на полуостров через новые регионы.