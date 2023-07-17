Губернатор Кондратьев: После ЧП на Крымском мосту создан оперативный штаб Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае создан оперативный штаб после ЧП на Крымском мосту для помощи людям в пробке, об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«На месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП», - написал Кондратьев.

Он подчеркнул, что штаб организовывает помощь людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту.

Тем временем в соцсетях опубликовали видео с пробкой на подъездах к Крымскому мосту.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и предложил выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Сервис «Яндекс.Карты» зафиксировал на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края огромную многокилометровую пробку.

Минтранс России в связи с закрытием движения по Крымскому мосту из-за ЧП предложил туристам добираться на полуостров через новые регионы.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы.