ТАСС: Власти Крыма призвали туристов оставаться в гостиницах Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Власти Крыма призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах, об этом сообщил в Telegram-канале министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Министерством создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, вся необходимая помощь будет оказана», - заявил Волченко.

Министр призвал гостей Крыма оставаться, по возможности, в гостиницах, санаториях и пансионатах.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения», - сказал Волченко.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и предложил выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Минтранс России в связи с закрытием движения по Крымскому мосту из-за ЧП предложил туристам добираться на полуостров через новые регионы.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы.

Кроме того, стало известно, что остановлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту из-за ЧП.