Аксенов прокомментировал ситуацию с происшествием на Крымском мосту Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что переговорил с первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации Андреем Костюком. В ходе разговора стало известно, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 09:00. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Аксенов также подчеркнул, что расписание будет нагоняться.

Помимо этого, глава республики добавил, что информация по работе паромного сообщения будет уточнена также к 09:00. О причинах происшествия на Крымском мосту позже дополнительно сообщат правоохранительные органы, а на данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Сергей Аксенов призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, что ранее стало известно о ЧП в районе 145-ой опоры на Крымском мосту. На данный момент движение остановлено, а на месте работают все необходимые службы.