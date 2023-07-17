Что произошло в ночь на 17 июля

Глава Крыма Аксенов: На Крымском мосту из-за ЧП остановлено движение Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту произошло ЧП со стороны Краснодарского края, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Подробностей происшествия он не уточнил. По его словам, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы, принимаются меры для нормализации ситуации.

Минтранс России сообщил, что со стороны полуострова имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. При этом в ведомстве подчеркнули, что сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

Советник главы Крыма Крючков заявил, что Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы.

Всего один русский танк смог остановить хитрую атаку украинских военных, написал Forbes. ВСУ планировали использовать стремительную и хитрую тактику. Однако, экипаж танка выстоял и сразился с более крупными и быстрыми украинскими силами.

Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в России планируют увеличить до 30 миллионов рублей в месяц.

В сериале «Симпсоны» предсказали войну в Косово осенью 2023 года, заявила американская журналистка Натали Моррис. Она увидела пророчество в серии «Дом вдали от Гомера», вышедшем на экраны в 2005 году.

Климатолог Алексей Карнаухов призвал жителей Центральной части России не опасаться повторения аномальной жары. Он отметил, что этого, по-видимому, в нынешнем году не будет, поскольку в Центральной России прошло достаточное количество дождей.