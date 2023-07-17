Марочко: ВСУ потеряли более 3 тысяч бойцов за неделю на Луганском направлении Фото: Александр КОЦ

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины на Луганском направлении потеряли более трех тысяч военнослужащих. Об этом рассказали РИА Новости со слов подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

— В течение минувшей недели ВС РФ на луганском тактическом направлении ликвидировано свыше 3 тысяч украинских боевиков и наемников. Пресечены действия 11 украинских диверсионно-разведывательных групп, — рассказал Марочко.

Помимо этого эксперт рассказал, что российские войска уничтожили 41 единицу автомобильной техники противника, 47 боевых бронированных машин и восемь танков. Также удалось поразить 33 артиллерийские системы, шесть из которых — западные.

Ранее стало известно, что российские подразделения уничтожили украинских диверсантов на Краснолиманском направлении. Удары нанесли из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Украинская ДРГ пыталась проникнуть в тыл, однако все 12 бойцов были уничтожены.