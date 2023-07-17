Гладков: Отправленные в Крым дети из Белгородской области в безопасности

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Детям из Белгородской области, отправленным в Крым, ничего не угрожает, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В последние дни мы отправляли наших детей в крымские лагеря. Я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает. Поэтому в пути, самое главное, у нас не находится никто», – написал он в Telegram.

Говоря о девочке, пострадавшей при взрыве на Крымском мосту, глава Белгородской области сообщил, что она находится под присмотром врачей. Как только появится возможность, она будет перевезена в Белгородскую область, добавил Гладков.

Напомним, в понедельник, 17 июля, стало известно о происшествии на Крымском мосту в районе 145 опоры. Из-за ЧП временно остановлено движение, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что железнодорожное движение будет восстановлено в 09:00.

В результате ЧП стало известно о гибели двух человек и об одной пострадавшей. Пострадала несовершеннолетняя девочка, а ехавшие с ней в одной машине родители скончались. На данный момент ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.