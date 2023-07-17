Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины Фото: REUTERS

В Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно из украинского ресурса для оповещения населения.

Первые сообщения о воздушной тревоге начали поступать в 07:57. Помимо четырех областей, тревога объявлена и в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, причастность к которому украинских спецслужб была установлена.