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НовостиПолитика17 июля 2023 5:24

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Оповещения начали поступать в 07:57
Роман ПОЛОСИКОВ
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Фото: REUTERS

В Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно из украинского ресурса для оповещения населения.

Первые сообщения о воздушной тревоге начали поступать в 07:57. Помимо четырех областей, тревога объявлена и в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, причастность к которому украинских спецслужб была установлена.