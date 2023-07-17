Пункты временного размещения откроются в Крыму после ЧП на Крымском мосту Фото: Юлия МАРКИНА

В Восточном Крыму после ЧП на Крымском мосту планируется открытие пунктов временного размещения, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», – написал он в Telegram.

Напомним, в понедельник, 17 июля, стало известно о происшествии на Крымском мосту в районе 145 опоры. Из-за ЧП временно остановлено движение, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что железнодорожное движение будет восстановлено в 09:00.

В результате ЧП стало известно о гибели двух человек и об одной пострадавшей. Пострадала несовершеннолетняя девочка, а ехавшие с ней в одной машине родители скончались. На данный момент ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.