Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено, сообщает Оперативный штаб республки.

«Поезд «Симферополь-Москва» отправился в сторону Краснодарского края. Он простоял более пяти часов. Будет ли он нагонять расписание, пока неизвестно», – говорится в Telegram-канале Оперштаба.

Напомним, в понедельник, 17 июля, стало известно о происшествии на Крымском мосту в районе 145 опоры. Из-за ЧП было временно остановлено движение, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что железнодорожное движение будет восстановлено в 09:00. Более подробной информации на данный момент не поступало, на месте работают все необходимые оперативные службы.

В результате ЧП стало известно о гибели двух человек и об одной пострадавшей. Пострадала несовершеннолетняя девочка, а ехавшие с ней в одной машине родители скончались. На данный момент ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.