Астроном предупредил об опасности астероида Апофис

Астроном Железнов заявил, что астероид Апофис способен уничтожить территорию штата Фото: REUTERS

Николай Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН, предоставил характеристику астероиду Апофис, который может представлять потенциальную опасность.

Как сообщает РИА Новости, в 2029 году астероид пройдет на рекордно близком расстоянии от Земли. В случае его падения на планету, он может нанести ущерб территории, сравнимой с каким-либо регионом Российской Федерации.

По мнению Николая Железнова, в случае падения астероида такого масштаба возникнут серьезные проблемы, однако они не приведут к глобальной катастрофе.

Астероид Апофис 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тысяч километров от Земли. Это примерно такое же расстояние, на котором находятся геостационарные спутники.

Напомним, что ранее KP.RU писал о том, что стало известно двух мощных вспышках на Солнце, в Италии прятали разбившуюся летающую тарелку, а мировой океан стремительно меняет цвет.