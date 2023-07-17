В Кузбассе открыли единственный в России памятник святым Гурию, Самону и Авиву

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе 17 июля открыли единственный в России памятник Святым мученикам Гурию, Самону и Авиве. Инициаторами его создания выступили жители Гурьевска. По словам губернатора Сергея Цивилева, жители округа сами собрали средства на воплощение проекта, им помогли предприятия-меценаты. Открытие памятника было приурочено к профессиональному празднику многих горожан – Дню Металлурга.

«Эта скульптурная композиция гармонично дополнила архитектурный ансамбль Музейного квартала - исторического места в Гурьевске, которое восстановили по инициативе местных жителей. Гурьевская земля обрела образ своего покровителя - святого Гурия, - рассказал Сергей Цивилев. - Почитание святых всегда дает нашему народу духовную силу, твердость намерений и защиту. Поздравляю жителей округа с осуществлением еще одного народного проекта».

Автором скульптуры стал член Союза художников России Константин Зинич. Святые Гурий, Самон и Авив считаются на Руси покровителями брака и счастливой семейной жизни.