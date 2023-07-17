Курс евро превысил 102 рубля впервые с 6 июля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с шестого июля 2023 года. Об этом стало известно из данных с сайта торговой площадки.

Котировки европейской валюты в 09:28 по московскому времени поднялись на 83 копейки и курс достиг 102,03 рубля. При этом курс доллара также вырос на 69 копеек и на данный момент составляет 90,75 рубля.

Подорожал и китайский юань, однако его курс вырос всего на две копейки и на утро 17 июля он составляет 12,64 рубля.

Ранее финансист Александр Разуваев предположил, что курс рубля укрепится в ближайшее время и к концу года может быть в районе 65-70 рублей. По его словам, если Центробанк России повысит ключевую ставку, это положительно скажется на национальной валюте.