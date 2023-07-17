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НовостиПроисшествия17 июля 2023 7:10

НАК: атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника

На Крымский мост совершена террористическая атака, заявили в НАК
Дарья ЧИПУРНАЯ
Атака на мост через Керченский пролив была совершена в 3:05 по местному времени

Атака на мост через Керченский пролив была совершена в 3:05 по местному времени

Фото: REUTERS

Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ заявил о том, что на Крымский мост была совершена террористическая атака ночью 17 июля 2023 года.

Атака на мост через Керченский пролив была совершена в 3:05 по местному времени, в ее результате была повреждена одна из секций Крымского моста.

Погибли двое гражданских - это семейная пара, находившаяся за рулем автомобиля в момент украинской атаки. Их несовершеннолетняя дочь со средней степени тяжести травмами находится в Темрюкской больнице в реанимационном отделении.

В Следственном комитете также сообщили о возбуждении уголовного дела по статье теракт.