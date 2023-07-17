Служба безопасности Украины фактически призналась в теракте на Крымском мосту Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины в своей публикацией в Telegram-канале фактически призналась в совершении теракта на Крымском мосту, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Они опубликовали переделанный фрагмент украинской народной песни: «Соловей, родной брат, опять мост пошел «поспать».

— Музыка - народная. Слова – СБУ, — говорится в сообщении украинского ведомства.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту и следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб, которые причастны к организации теракта и его исполнению.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что теракт на Крымском мосту совершил Киев при участии Соединенных Штатов Америки и Британии. Западные партнеры Украины курируют действия их спецслужб.