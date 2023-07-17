Губернатор Сергей Цивилев: в Кузбассе открываются новые центры «IТ-куб»

Фото: пресс-служба правительства региона.​

В Кузбассе появился новый центр «IТ-куб»: на базе школы № 37 Ленинска-Кузнецкого дети будут изучать основы программирования и робототехники. Две площадки для цифрового образования уже работают в Кемерове и Новокузнецке. Всего в этом году в регионе планируют открыть 4 «IТ-куба» - в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком и Юрге.

«В Кузбассе мы уделяем особое внимание дополнительному образованию наших детей, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - «IT-куб» - это инновационная площадка, где можно получить новые навыки, попробовать себя в интересных сферах деятельности, получить знания в области программирования. Открытие еще одного такого центра - это вклад в будущее наших детей, которые будут строить и развивать Кузбасс».

Центр в Ленинске-Кузнецком создан в рамках нацпроекта «Образование». За год занятия в «IT-кубе» смогут посещать 400 школьников. На оборудование для него выделено свыше 20 млн рублей: ребятам купили ноутбуки, очки виртуальной реальности, 3D-принтер, набор для робототехники.