Сенатор Ковитиди: конструкции Крымского моста находятся на своих опорах Фото: REUTERS

Все конструкции Крымского моста после теракта находятся на своих опорах. Такое заявление сделала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с РИА Новости.

— Всех негодяев, мешающих людям спокойно жить, пытающихся причинить вред людям, накажем, — подчеркнула Ковитиди.

Помимо этого сенатор добавила, что правоохранительные органы хорошо выполняют свою работу, а лето в Крыму никто не сможет отменить.

Ранее Служба безопасности Украины фактически призналась в совершении теракта на Крымском мосту в своем Telegram-канале. В сообщении они опубликовали переделанный отрывок украинской народной песни, в котором есть слова про «мост».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта, а на данный момент уже назначены экспертизы. Следователи ведут работу по установлению организаторов и исполнителей преступления.