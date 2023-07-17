Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 июля 2023 7:52

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины 17 июля

Тревога объявлена в том числе в Киевской области
Дарья ЧИПУРНАЯ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, включая Киевскую. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сигналы тревоги стали поступать в 10:06 по московскому времени из Черниговской области. Далее сирены были включены в Киеве, Киевской области, в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля на Крымский мост была совершена атака украинскими спецслужбами - вторая с октября прошлого года. Мост через Керченский пролив атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата, зафиксировано повреждение одного дорожного полотна.

В НАК назвали совершенное терактом, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Марату Хуснуллину заняться последствиями ЧП.