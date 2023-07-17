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НовостиПолитика17 июля 2023 8:18

Слуцкий возложил на Запад ответственность за теракт на Крымском мосту

Страны Запада являются кураторами киевского режима, заявил парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Слуцкий возложил на Запад ответственность за теракт на Крымском мосту Фото: пресс-служба Госдумы

Слуцкий возложил на Запад ответственность за теракт на Крымском мосту Фото: пресс-служба Госдумы

Ответственность за теракт на Крымском мосту несет коллективный Запад, считает глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«СМИ все активнее распространяется версия о том, что британская MI-6 имела отношение к подрыву моста. В любом случае коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры как спонсор и куратор неонацистского режима», – заявил он в беседе с ТАСС.

Напомним, около 145 опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах.

Движение по транспортному переходу перекрыли. Людей просят выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы в целях безопасности. Пункты пропуска, расположенные на севере Крыма, работают в штатном режиме.