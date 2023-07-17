Слуцкий возложил на Запад ответственность за теракт на Крымском мосту Фото: пресс-служба Госдумы

Ответственность за теракт на Крымском мосту несет коллективный Запад, считает глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«СМИ все активнее распространяется версия о том, что британская MI-6 имела отношение к подрыву моста. В любом случае коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры как спонсор и куратор неонацистского режима», – заявил он в беседе с ТАСС.

Напомним, около 145 опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах.

Движение по транспортному переходу перекрыли. Людей просят выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы в целях безопасности. Пункты пропуска, расположенные на севере Крыма, работают в штатном режиме.