Совфед обеспокоен решением США поставить Украине кассетные боеприпасы

СФ обеспокоен решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации Федерального Собрания РФ выражает обеспокоенность в связи с решением Соединенных Штатов Америки о поставках Украине кассетных боеприпасов.

Совфед обратился к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов.

"(Решение США) является очередным шагом опасной эскалации конфликта и повлечет серьезные гуманитарные последствия", - сказано в проекте обращения Совфеда.

Напомним, 7 июля Вашингтон анонсировали передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов под письменные гарантии о том, что Киев не будет применять их на территории РФ, а также в населенных пунктах.

Президент России Владимир Путин назвал акт с передачей кассетных снарядов Киеву преступным. По его словам, американцы пошли на такой шаг из-за дефицита обычных типов снарядов.