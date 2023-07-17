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НовостиПроисшествия17 июля 2023 8:33

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка находится в сознании

Если состояние ребенка будет стабильным, то его сразу доставят в реанимацию
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка находится в сознании

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка находится в сознании

Фото: ru.wikipedia.org

Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, находится в сознании, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

«Ее госпитализировали с сочетанной травмой – повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно», – сказано в Telegram-канале Оперштаба.

В настоящее время консилиум врачей решает вопрос о дальнейшем лечении и переводе девочки в Детскую клиническую больницу. Если состояние ребенка будет стабильным, то его сразу по воздушному коридору доставят в реанимацию, отмечается в сообщении.

Напомним, ночью 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост. Именно так ЧП на Крымском мосту классифицировал Национальный антитеррористический комитет утром в понедельник.

Что случилось на Крымском мосту? Как была проведена атака? Все подробности и последние новости о главном ЧП понедельника читайте в обновляемой хронологии событий от «Комсомольской правды».