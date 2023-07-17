Трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду в Свердловской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду в Серове. Ее срочно госпитализировали с ожогами ротовой полости и отравлением. Об этом стало известно «КП-Екатеринбург» от пресс-службы местной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что растворитель она нашла в раздевалке в шкафчике для утерянных вещей.

— Растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке детского сада, где гуляют во время прогулки дети ее группы, — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранительные органы начали проверку по данному инциденту, а позже будет дана оценка действиям сотрудников детского сада.

Ранее на прогулке в детском саду Тобольска умерла трехлетняя девочка. Ее бездыханное тело нашли в игровом домике во время утренней прогулки. Признаков насильственной смерти сотрудники правопорядка не обнаружили.