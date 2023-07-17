В Харьковской области прогремели взрывы на промышленном предприятии

Глава ОВА Харьковской области Синегуб сообщил о взрывах на промышленном предприятии в Харькове Фото: REUTERS

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в Основянском районе Харькова после взрывов было повреждено промышленное предприятие.

Днем ранее он заявлял, что по городу было нанесено два удара за сутки.

Тем временем в Харьковской области, а также еще в 7 регионах на востоке Украины объявлена воздушная тревога.

Российские войска начали наносить удары во инфраструктуре Украины через несколько дней после теракта на Крымском мосту, причастность к которому долгое время скрывали украинские власти, однако недавно замминистра обороны Украины Анна Маляр все же признала, что киевский режим устроил теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВС России, в отличие от киевского режима, наносят удары исключительно по военным объектам на территории Украины.