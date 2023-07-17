Видео последствий теракта на Крымском мосту 17 июля опубликовал СК

СК РФ собирает обломки на Крымском мосту после теракта Фото: Следственный комитет России

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал первое видео с последствиями террористического акта на Крымском мосту 17 июля 2023 года со стороны киевского режима.

На кадрах видны повреждения одного дорожного пролета. Специалисты собирают обломки, чтобы установить подробности теракта.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля в 3:05 по московскому времени два беспилотных надводных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили налет на Крымский мост, в результате чего был поврежден один дорожный пролет. Последствиями теракта стала гибель двух гражданских - это семья, находившаяся в машине в момент атаки. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и находится в больнице в сознании.

Национальный антитеррористический комитет признал совершенное Украиной терактом, а СК РФ возбудил уголовное дело по соответствующей статье.