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НовостиПроисшествия17 июля 2023 9:07

Видео последствий теракта на Крымском мосту 17 июля опубликовал СК

Специалисты собирают обломки, чтобы установить подробности теракта
Дарья ЧИПУРНАЯ
СК РФ собирает обломки на Крымском мосту после теракта

СК РФ собирает обломки на Крымском мосту после теракта

Фото: Следственный комитет России

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал первое видео с последствиями террористического акта на Крымском мосту 17 июля 2023 года со стороны киевского режима.

На кадрах видны повреждения одного дорожного пролета. Специалисты собирают обломки, чтобы установить подробности теракта.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля в 3:05 по московскому времени два беспилотных надводных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили налет на Крымский мост, в результате чего был поврежден один дорожный пролет. Последствиями теракта стала гибель двух гражданских - это семья, находившаяся в машине в момент атаки. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и находится в больнице в сознании.

Национальный антитеррористический комитет признал совершенное Украиной терактом, а СК РФ возбудил уголовное дело по соответствующей статье.