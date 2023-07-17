Гладков сообщил о массированных обстрелах ВСУ Белгородской области 16 июля

16 июля ВСУ из "Градов" обстреляли рынок в Шебекино Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о нанесенных Киевом ударах по региону 16 июня.

“В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – 5. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА 4 взрывных устройства. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Красный Хутор – зафиксировано 3 артиллерийских снаряда и 11 гранатометных выстрелов”, — сообщил Гладков у себя в телеграм-канале.

Также, по его данным, ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ и Краснояружский район. В результате атак повреждены линии газоснабжения, несколько домовладений и складских помещений. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Гладков напомнил, что киевский режим днем ранее обстрелял центр Шебекино из реактивных систем залпового огня “Град”, в результате чего погибла женщина, а один мужчина получил осколочное ранения. Также в результате этого обстрела повреждены 5 автомобилей и объекты гражданской инфраструктуры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что “для украинских нацистов нет никаких моральных преград”, поэтому киевский режим продолжает терроризировать приграничные районы России и запугивать мирных людей.