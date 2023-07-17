Российский союз туриндустрии: отели Крыма бесплатно продлят проживание туристов Фото: Евгения ГУСЕВА

Отельеры Крыма готовы бесплатно продлевать проживание туристов, которые не могут уехать с полуострова из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом рассказал ТАСС со слов главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского.

— Все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе, — подчеркнул Уманский, после общения с некоторыми владельцами отелей.

Помимо этого Илья Уманский рассказал, что отельеры не будут применять штрафные санкции к тем людям, которые из-за ЧП на Крымском мосту не смогли вовремя приехать в гостиницы, а также он порекомендовал не спешить с отменой поездок.

Также ранее стало известно, что санатории Крыма готовы продлить проживание посетителей после происшествия на Крымском мосту. Туристам же рекомендуют выбирать альтернативный маршрут, либо оставаться в местах пребывания.