Песков: все спецслужбы России работают, чтобы не допустить теракты в регионах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все службы и ведомства России работают для того, чтобы не допускать терактов в регионах страны. При этом власти осознают коварность киевского режима. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Разумеется, все соответствующие службы, ведомства — все работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима, — подчеркнул Песков.

Он также напомнил, что сегодня, 17 июля, из-за преступных действий киевского режима погибла молодая семья, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Песков заявил о необходимости говорить об этом, чтобы весь мир услышал.

В Кремле же будут сохранять собранность и бдительность, чтобы не допустить повторения подобных трагедий.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что конечным ответом на террор со стороны Украины будет достижение всех целей специальной военной операции.