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НовостиВ мире17 июля 2023 9:52

МИД Ирана: атака на Крымский мост подрывает международный мир и безопасность

Тегеран обеспокоен риском эскалации конфликта
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Иране обеспокоены терактом на Крымском мосту

В Иране обеспокоены терактом на Крымском мосту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи выразил обеспокоенность в связи с террористической атакой на Крымский мост 17 июля 2023 года.

Представитель МИД Ирана заявил, что любые действия, направленные на эскалацию украинского конфликта, считаются неконструктивными, а также подрывают международный мир и безопасность. Об этом иранский дипломат заявил на пресс-конференции в Тегеране.

Иранское агентство Fars также сообщило, что власти Ирана осудили украинскую атаку на Крымский мост.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля два украинских беспилотника надводного типа совершили атаку на мост над Керченским проливом, в результате чего был поврежден один дорожный пролет. Известно о двух погибших гражданских.

Ранее KP.RU писал, что 17 июля президент России Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание по поводу ситуации на полуострове.