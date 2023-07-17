В Кремле рассказали об отношениях России с США и Великобританией

В Кремле высказались об отношениях России с Западом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не развивает отношения с Вашингтоном и Лондоном, но сохраняет открытыми каналы диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 17 июля.

Песков не считает правильным полностью разрывать контакты России и Запада, ведь "в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога".

"Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речи, но каналы для диалога все равно нужны", - заключил официальный представитель Кремля.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 17 июля киевский режим совершил террористический акт на Крымском мосту с использованием двух беспилотных надводных аппаратов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака была спланирована Киевом совместно с американскими и британскими спецслужбами.

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