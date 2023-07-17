Грызлов: ответственность за остановку зерновой сделки лежит на Западе и Киеве

Посол Грызлов: ответственность за прекращение зерновой сделки лежит на Западе Фото: EAST NEWS

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что остановка черноморской инициативы лежит на совести стран Запада и киевском режиме, которые не выполняли условия договора и допускали теракты в отношении российских объектов инфраструктуры.

“Необходимо подчеркнуть, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что стараниями Запада сделка превратилась в чисто коммерческий проект и фактически утратила свою изначальную гуманитарную функцию - предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия”, — приводит ТАСС комментарий Грызлова.

МИД РФ предупреждал, что для продления зерновой сделки к 17 июля необходимо выполнить все условия РФ в рамках принятого меморандума Россия-ООН, однако, как недавно отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ООН не справляется со взятыми обязательствами и не может заставить Запад выполнять условия договора.

17 июля Песков сообщил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а сама сделка остановлена. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Кремль официально уведомил Турцию, Украину и ООН о выходе из черноморской инициативы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Полковник Баранец раскрыл, какими беспилотниками мог быть совершен теракт на Крымском мосту (подробнее)