Политолог Светов: теракт на Крымскому мосту не связан с решением по зерновой сделке Фото: Иван МАКЕЕВ

Политолог Юрий Светов объяснил, есть ли связь между терактом на Крымском мосту и отказом России от участия в зерновой сделке. Он считает, что теракт не повлияет на решение российской власти по продлению зерновой сделки, в которой остальные стороны не выполняют свои обязательства. Эти события не связаны между собой.

Но не исключено, что киевский режим приурочил эту атаку как раз к решению по сделке, но сам мост давно привлекает внимание украинской власти.

Эксперт согласен, что не целесообразно продолжать участвовать в сделке, так как интересы России другие стороны игнорируют. Что касается ответа на атаку в Крыму, то Юрий Светов уверен – ответ будет, как и в прошлый раз, когда на мосту сработало взрывное устройство.

- Последует тот ответ, который был после первого взрыва на Крымском мосту, когда начались удары по критической инфраструктуре Украины, - сказал он Пятому каналу.

Ранее Дмитрий Песков также заявил, что теракт не повлиял на позицию РФ по зерновой сделке. 17 июля завершается срок ее действия. Соблюдать договоренности с Украиной, ООН и странами Запада Россия больше не планирует.

За прошедший период Москва выполнила все возложенные обязательства - обеспечила беспрепятственный вывоз украинского зерна из черноморских портов.

На долю России и Украины приходится большая часть экспорта пшеницы на мировые рынки — 16% и 10% соответственно. Страны Запада стремились высвободить «запертую» на Украине пшеницу, акцентируя внимание на том, что украинское продовольствие должно свободно направляться в беднейшие страны.

Однако и эта цель достигнута не была — в основном украинские товары оседали на складах европейских стран, пишет газета "Известия".

Военный эксперт и политолог Евгений Михайлов допускает, что именно зерновые коридоры дали возможность украинцам ударить по крымскому мосту.

- Надводные беспилотники, которые, предположительно, были использованы в атаке, могли направить именно с коридора той самой сделки. Украина не единожды использовала ее для атак по российской территории, говорит он телеканалу "360".

Ранее, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью RT рассказал, что на конец мая в рамках договоренностей по «Черноморской инициативе» вывезено свыше 20 млн тонн зерновых.

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