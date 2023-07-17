Пятикилометровая пробка собралась в Херсонской области по пути из Крыма Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выезжающие из Крыма в Херсонскую область автомобилисты столкнулись с большим затором, растянувшимся на пять километров по трассе Е-150. В пробке оказались все автомобили, которые направляются по этому шоссе в сторону Мелитополя, сообщило агентство РИА Новости.

На представленных агентством кадрах видно, что в длинной пробке застряло, в том числе, большое количество больших грузовых фур. Сообщается, что затор начинается от Соколовского озера, которое находится в 20-ти километрах от Чонгарского моста.

Среди застрявших в пробке машин множество номеров, принадлежащих самым разным, в том числе и удалённым, регионам России. Маршрут автомобилистов пролегает в объезд Мелитополя, по Херсонской и Запорожской областям, а также через Донецкую Народную Республику, в Ростовскую область.

Ранее KP.RU сообщил, что 17 июля 2023 года на Крымском мосту Украина совершила новый теракт, применив два беспилотных надводных аппарата. Подрыв унёс жизни супружеской пары из Нового Оскола Белгородской области.