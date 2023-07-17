Захарова заявила, что весь мир почувствует на себе последствия атак Киева на АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если планы Киева по ударам по российским атомным электростанциям (АЭС) будут исполнены, то весь мир почувствует на себе последствия. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Неужели кому-то в международном сообществе непонятно, что если планы Киева по удару по АЭС будут исполнены, то это затронет все уголки мира? Через осадки, почву, зерно и продукты питания", - заявила дипломат.

Ранее Мария Захара обратилась к главам ООН и МАГАТЭ с просьбой обратить свое особое внимание на действия киевского режима в отношении российских АЭС. По ее словам, злонамеренные планы офиса Зеленского, глава которого встал на путь использования методов ядерного терроризма, могут привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе.